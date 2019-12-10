Голодец: победы учениц Тутберидзе говорят о преемственности поколений в фигурном катании

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Победы учениц Этери Тутберидзе в серии Гран-при по фигурному катанию свидетельствуют о преемственности поколений в отечественном фигурном катании. Об этом журналистам в ходе мероприятий по случаю премьерного показа документального фильма, посвященного известному российскому тренеру Елене Чайковской, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Отношение к фигурному катанию в нашей стране особое - это наши традиции, наши победы, сопровождавшие нас во времена СССР и в России, - сказала Голодец. - Фильм "Золотой конек Чайковской" стал признанием заслуг Елены Анатольевны Чайковской, которая внесла весомый вклад в развитие фигурного катания в нашей стране. Особенно приятно, что в фигурном катании есть серьезная преемственность, ведь буквально несколько дней назад мы стали свидетелями блистательных побед учениц Этери Тутберидзе - Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в финале серии Гран-при".

Учениками Елены Чайковской были Татьяна Тарасова и Георгий Проскурин, Людмила Пахомова и Александр Горшков, Наталья Линичук, Геннадий Карпоносов, Мария Бутырская и многие другие талантливые спортсмены, завоевавшие множество золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира и поднявшие уровень фигурного катания на новый уровень. В нынешнем году Чайковская отмечает юбилей, 30 декабря ей исполнится 80 лет.