ФК "Урал" окажет юридическую помощь болельщикам, отстраненным от посещения матчей

САМАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" из Екатеринбурга окажет юридическую поддержку болельщикам, отстраненным от посещения матчей после игры команды в Самаре. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе клуба.

Два болельщика "Урала" приговором суда были отстранены от посещения футбольных матчей после игры с "Крыльями Советов" (3:2) в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) в Самаре 8 декабря. Как сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Самарской области, после матча в отношении болельщиков было составлено шесть административных протоколов, при этом в екатеринбургском клубе отметили, что два болельщика команды на год лишены права на посещение матчей.

"Мы очень опечалены, считаем, что наказание излишне сурово. Ситуация сложная, мы готовы оказать им юридическую поддержку, чтобы обжаловать приговор. Можно попробовать смягчить меру пресечения. Нам очень ценен любой фанат", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Как отметили в клубе, отстраненные от посещения матчей болельщики давно знакомы команде, один из них планировал посетить все игры "Урала" в текущем году. При этом фанаты "Урала" провели на трибунах "Самара-Арены" только первые 30 минут. После они покинули матч в знак поддержки фанатов, которые были задержаны до и после игры 18-го тура между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" (1:0).