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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Комиссия атлетов МОК считает, что права чистых российских спортсменов должны быть защищены

9 декабря исполком WADA проголосовал за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства

ТАСС, 10 декабря. Комиссия атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) выступила в защиту прав спортсменов, которые не связаны с допинг-скандалом вокруг российского спорта. Об этом сообщает пресс-служба комиссии атлетов МОК.

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"Мы решительно осуждаем действия российских властей по сокрытию допингового скандала и приветствуем единогласное решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрить рекомендации комитета по соответствию в отношении виновных, включая государственных чиновников, спортсменов и работников спортивных организаций. Мы считаем, что права чистых спортсменов, которые никак не связаны с допинговым скандалом, должны быть защищены, у них должна быть возможность продолжить свою спортивную карьеру при условии проведения строгого допинг-тестирования", - говорится в заявлении комиссии.

Председателем комиссии атлетов МОК является бывшая пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри. Одним из членов комиссии является двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева.

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Также WADA ввело запрет на посещение международных соревнований российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России, а также главы международных спортивных федераций.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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