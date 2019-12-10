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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Вяльбе: Россия должна бороться, чтобы на ОИ спортсмены выступали под своим флагом

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства проголосовали за лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, решение можно оспорить в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия должна бороться до конца, чтобы на Олимпийских играх спортсмены выступали под своим флагом и со своим гимном. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Я считаю, что надо бороться до конца. На Олимпиаду и все крупные старты должны ехать и с флагом, и с гимном России", - сказала Вяльбе.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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