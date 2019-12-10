Матч чемпионата Европы по регби 2020 года Россия - Испания пройдет на стадионе "Фишт"

ТАСС, 10 декабря. Сочинский стадион "Фишт" примет матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Испании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Встреча пройдет 1 февраля и начнется в 14:00 мск.

В чемпионате Европы следующего года примут участие шесть команд, помимо россиян и испанцев на турнире сыграют сборные Бельгии, Грузии, Португалии и Румынии. Действующим чемпионом Европы является сборная Грузии. Россияне в марте 2019 года заняли на турнире четвертое место.

Стадион "Фишт" в Сочи был построен к Олимпиаде 2014 года, там проводились церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр. Также стадион принял шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четвертьфинал между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). В данный момент стадион является домашней ареной клуба Российской премьер-лиги "Сочи". Вместимость стадиона "Фишт" составляет 44 287 человек.