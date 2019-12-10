"Нижний Новгород" победил "Тенерифе" в матче баскетбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 10 декабря. "Нижний Новгород" дома переиграл испанский "Тенерифе" со счетом 75:72 в матче восьмого тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Нижнего Новгорода" Брэндон Браун (26 очков).

В турнирной таблице группы С "Нижний Новгород" занимает второе место, одержав пять побед и потерпев три поражения. "Тенерифе" лидирует в группе, команда потерпела первое поражение в турнире при семи победах.

В девятом туре "Нижний Новгород" примет немецкий "Бамберг" 17 декабря.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья", которая в финале обыграла "Тенерифе", "Бамберг" занял четвертое место в прошлогоднем розыгрыше турнира. Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.