Россиянка Горячкина обыграла Дзагнидзе на этапе Гран-при FIDE в Монако

ТАСС, 10 декабря. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами переиграла грузинку Нану Дзагнидзе в партии седьмого тура второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования проходят в Монако.

Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами обыграла соотечественницу Александру Костенюк, Валентина Гунина белыми уступила шведке Пиа Крамлинг, Хампи Конеру из Индии белыми победила китаянку Чжао Сюэ, украинка Мария Музычук белыми оказалась сильнее немки Элизабет Петц. Партия Анна Музычук (Украина) - Харика Дронавалли (Индия) завершилась вничью.

После семи туров лидируют Горячкина и Конеру, набравшие по 5 очков. Третьей идет Дронавалли (4,5 очка). В активе Лагно, Анны Музычук и Крамлинг по 4 очка, по 3,5 очка у Костенюк и Марии Музычук, у Дзагнидзе 3 очка, Чжао Сюэ - 2,5 очка, Петц - 2 очка, Гуниной - 1 очко.

В восьмом туре в среду состоятся партии Горячкина - Гунина, Дзагнидзе - Костенюк, Чжао Сюэ - Лагно, Дронавалли - Конеру, Петц - Анна Музычук, Крамлинг - Мария Музычук.

Этап Гран-при FIDE в Монако завершится 15 декабря. Позднее пройдут еще два этапа серии - в Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года), первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.