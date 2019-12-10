"Ливерпуль" и "Наполи" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 10 декабря. Английский "Ливерпуль" и итальянский "Наполи" пробились в плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

В матче заключительного, шестого тура группового этапа "Ливерпуль" на выезде переиграл австрийский "Зальцбург" со счетом 2:0, отличились Наби Кейта (57-я минута), ранее выступавший за австрийский клуб, и Мохаммед Салах (58). "Наполи" на своем поле переиграл бельгийский "Генк" (4:0), хет-триком отметился польский форвард Аркадиуш Милик (3, 26, 38-я минуты), еще один мяч забил Дрис Мертенс (75).

Милик оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов с октября 2013 года, когда шведский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Златан Ибрагимович забил три мяча в ворота бельгийского "Андерлехта" в течение первых 36 минут. В составе "Генка" на поле вышел голкипер Мартен Вандевордт, которому на момент выхода на поле исполнилось 17 лет 287 дней, он стал самым молодым вратарем в истории Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал бельгийцу Миле Свилару, дебютировавшему за португальскую "Бенфику" 18 октября 2017 года в домашнем матче группового этапа против английского "Манчестер Юнайтед" (0:1) в возрасте 18 лет 52 дней.

"Ливерпуль" вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе E, набрав 13 очков, "Наполи" - со второго с 12-ю баллами. В плей-офф Лиги Европы сыграет "Зальцбург" (7 очков, третье место), "Генк" стал последним в группе (1 очко).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 16 декабря в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18-19 февраля и 25-26 февраля, 1/16 финала Лиги Европы - 20 февраля.