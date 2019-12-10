Футболисты "Локомотива" сыграют с "Атлетико" в заключительном туре группового этапа ЛЧ

ТАСС, 11 декабря. Российский футбольный клуб "Локомотив" проведет гостевую встречу против испанского "Атлетико" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, начало - 23:00 мск.

Встречу рассудит венгерская бригада арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Домашний стадион "Атлетико" вмещает 68 456 зрителей. Как сообщил ТАСС директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо, железнодорожников поддержат около 500 болельщиков.

Первая игра завершилась победой испанцев со счетом 2:0 во втором туре, поражение стало первым для "Локомотива" в рамках группового этапа. После этой встречи москвичи проиграли во всех матчах группы D и опустились на четвертое место в квартете. В активе команды Юрия Семина три очка после пяти матчей, железнодорожники лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Локомотив" находится в игровом кризисе - в последних девяти встречах во всех турнирах команда проиграла шесть раз. Связана такая статистика с чередой травм, которая преследует железнодорожников с начала октября. В игре с "Атлетико" команде Семина не помогут голкипер Маринато Гилерме, полузащитники Жоау Мариу и Владислав Игнатьев, а также нападающие Джефферсон Фарфан и Лука Джорджевич. Из-за перебора желтых карточек не сыграет опорный полузащитник Дмитрий Баринов.

"Атлетико" тоже не сможет рассчитывать на нескольких футболистов. В матче с "Локомотивом" не сыграют защитники Хосе Хименес и Стефан Савич, а также нападающий Диего Коста.

Полтора года назад соперники встречались друг с другом в рамках 1/8 финала Лиги Европы. "Атлетико" одержал две победы с общим счетом 8:1 (3:0, 5:1), а позже стал победителем турнира. Еще один раз команды встречались друг с другом в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08. Тогда соперники разошлись миром в Москве - 3:3.