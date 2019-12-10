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Шахматные турниры

Заключительный этап Гран-при FIDE стартует в Иерусалиме

Россию будут представлять Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин и Дмитрий Яковенко
Ян Непомнящий Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 11 декабря. Четвертый этап Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который станет заключительным в серии, стартует в среду в Иерусалиме (Израиль).

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых выступает на трех этапах. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году.

Лидером общего зачета после трех этапов является российский гроссмейстер Александр Грищук, который выиграл предыдущий этап Гран-при в Гамбурге и в сумме набрал 20 очков. В израильском этапе серии он участия не примет. На первом этапе, который проходил в Москве с 18 по 29 мая, Грищук в финале уступил соотечественнику Яну Непомнящему. На втором этапе в Риге (12-24 июля) россиянин в полуфинале проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву, победу в финале тогда одержал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

"В Израиле я не сыграю, но буду смотреть с удовольствием и болеть за наших ребят, которые там примут участие", - признался Грищук в разговоре с ТАСС после победы в Гамбурге. В Иерусалиме Россию будут представлять Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Андрейкин и Дмитрий Яковенко.

Непомнящему нужна победа

Теоретически в общем зачете Грищука могут обогнать Вашье-Лаграв (13 очков), Мамедьяров (10) и Непомнящий (9), которые выступят на последнем этапе. За победу на этапе шахматист получает 8 очков, за второе место - 5, вылет в полуфинале - 3, во втором раунде - 1, в первом - 0. Еще одно очко добавляется после победы на каждой стадии этапа в случае, если она достигнута без тай-брейка.

При этом есть высокая вероятность того, что две путевки на турнир претендентов получат именно гроссмейстеры из России - Грищук и Непомнящий. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов в разговоре с ТАСС признался, что рассчитывает на такое развитие событий: "Мы надеемся, что Ян Непомнящий будет среди участников турнира претендентов, а для этого ему надо выиграть израильский этап Гран-при".

На этапе в Иерусалиме изначально должны были выступить Теймур Раджабов из Азербайджана и армянин Левон Аронян, однако они отказались от участия, их заменят Андрейкин и китаец Ван Хао. В среду состоится церемония открытия этапа. Игровые дни пройдут с 11 по 19 декабря и с 21 по 22 или 23 декабря (в случае тай-брейка в финале). Начало всех туров - в 16:00 по московскому времени.

О новом формате серии Гран-при FIDE было объявлено в январе 2019 года. Компания World Chess (организатор Гран-при FIDE) отмечает, что состав участников турнира 2019 года является сильнейшим в истории. Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены по итогам всего Гран-при.

Гран-при FIDE впервые состоялся в сезоне-2008/09, тогда победу одержал Аронян, в сезоне-2012/13 первым стал болгарин Веселин Топалов, в сезоне-2014/15 - американец Фабиано Каруана, в 2017 году - Мамедьяров.

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Шахматные турниры
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