"Зенит" крупно проиграл "Бенфике" и завершил выступление в еврокубках

На 47-й минуте матча счет открыл нападающий "Бенфики" Франко Черви с передачи капитана команды Хуана Антонио Пицци. На 57-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Зенита" Дуглас Сантос, футболист сыграл рукой в штрафной площади своей команды, за что был назначен пенальти, который на 58-й минуте реализовал Пицци. На 79-й минуте после подачи углового мяч в свои ворота отправил нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

Из-за перебора желтых карточек встречу в составе "Зенита" пропустили защитник Ярослав Ракицкий и полузащитник Далер Кузяев. В запасе португальской команды остался российский голкипер Иван Злобин. Как ранее сообщала пресс-служба "Зенита", на матче присутствовало около 1500 болельщиков гостей.

"Зенит" не сумел пробиться в плей-офф еврокубков, заняв последнее место в группе G. В параллельном матче французский "Лион" сыграл дома вничью с немецким "Лейпцигом" со счетом 2:2. По итогам группового этапа "Зенит" набрал 7 очков, столько же у "Бенфики", которая обогнала "Зенит" за счет лучшей разницы личных встреч, выйдя в плей-офф Лиги Европы с третьего места. В плей-офф Лиги чемпионов борьбу продолжат "Лейпциг" (11 очков) и "Лион" (8 очков).

Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник. На данный момент в активе России в таблице коэффициентов 45,216 балла, у Португалии - 47,649 балла, отрыв увеличился с 2,033 балла до 2,433 балла.

Чаще всего из европейских команд "Зенит" встречался именно с португальской "Бенфикой", клубы сыграли в восьмой раз в истории, "Бенфика" выиграла четвертый матч, столько же побед в активе "Зенита". "Зенит" не может победить в еврокубках (включая квалификационные раунды) на протяжении 12 гостевых матчей подряд (три ничьи и девять поражений), в последний раз петербургский клуб побеждал в гостях испанский "Реал Сосьедад" в матче группового этапа Лиги Европы 7 декабря 2017 года (3:1). С крупным счетом в матчах групповых турниров Лиги чемпионов "Зенит" не проигрывал ровно шесть лет, когда 11 декабря 2013 года в последнем туре группового этапа уступил в гостях австрийской "Аустрии" со счетом 1:4, но тогда "Зенит" набрал 6 очков и сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Ход матча

На последний матч в 2019 году в Португалию за "Зенитом" отправились около 1500 болельщиков, незадолго до матча около 500 человек организованно прошли до стадиона, на котором состоялась игра. Зрители, среди которых был бывший полузащитник и капитан российской команды Мигел Данни, стали свидетелями традиционной для "Бенфики" церемонии - орел, являющийся символом "Бенфики", пролетел круг в чаше стадиона. Перед стартовым свистком игроки российской и португальской команд выстроились в центральном круге, почтив минутой молчания память умершего 8 декабря на 98-м году жизни экс-нападающего "Бенфики", трехкратного чемпиона Португалии и шестикратного обладателя национального кубка Рожерио Пипи.

В заявке португальского клуба на матч против лидера чемпионата России обращал на себя внимание 22-летний российский вратарь Иван Злобин, который в этом году стал привлекаться к работе с первой командой "Бенфики". На данном этапе карьеры уроженец Тюмени, успевший на родине позаниматься в академии им. Юрия Коноплева и ДЮСШ ЦСКА, сумел закрепиться в статусе запасного голкипера "Бенфики". Из 21 матча в текущем сезоне он принял участие только в двух играх в Кубке Португалии, оба раза сохранив свои ворота в неприкосновенности, в 19 оставшихся встречах он неизменно попадал в заявку, но не выходил на поле.

Из-за дисквалификации одного из основных защитников Ракицкого главный тренер "Зенита" Сергей Семак не мог использовать схему с тремя центральными защитниками. Петербуржцы вышли против "Бенфики" с тактической схемой "4-4-2", в атаке действовали нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун. Хозяева поля с первых минут завладели территориальным преимуществом, несколько раз проверив готовность к игре голкипера гостей Михаила Кержакова. "Зенит" сделал ставку на контратакующую игру, но до перерыва так ни разу не довел дело до реальной угрозы воротам португальского клуба.

Но сразу после перерыва "Бенфика" открыла счет во встрече - капитан "Зенита" Бранислав Иванович не попал по мячу, позволив соперникам оказаться в удобной позиции на подступах к штрафной Кержакова, Пицци выкатил мяч на пустой угол, где точный удар нанес Черви. Спустя еще несколько минут "Зенит" остался в меньшинстве из-за того, что защитник Сантос рукой сыграл в штрафной площади, получив двойное наказание - пенальти в ворота своей команды и удаление. С одиннадцатиметровой отметки Пицци удвоил преимущество - 2:0.

На 78-й минуте "Зенит" нанес первый удар в створ "Бенфики", но голкипер хозяев Одиссеас Влаходимос отразил мяч после мощного удара Азмуна, который пришелся по центру ворот. Через минуту после атаки "Бенфики" вратарь "Зенита" Кержаков перевел мяч на угловой, который завершился третьим голом в ворота "Зенита". После подачи Пицци мяч в свои ворота срезал Азмун.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18-19 февраля и 25-26 февраля, 1/16 финала Лиги Европы - 20 февраля.