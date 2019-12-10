Семак: "Зенит" проиграл "Бенфике" в матче Лиги чемпионов из-за собственных ошибок

ЛИССАБОН, 11 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" крупно уступил лиссабонской "Бенфике" в матче группового этапа Лиги чемпионов из-за своих ошибок. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.

"Зенит" проиграл в гостях "Бенфике" со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, пропустив все голы во втором тайме, и занял последнее место в группе G, завершив выступления в еврокубках. В параллельной встрече французский "Лион" дома сыграл вничью с лидером группы немецким "Лейпцигом" (2:2) и занял второе место, "Бенфика" стала третьей и выступит в плей-офф Лиги Европы. Санкт-петербургский клуб потерпел в турнире три поражения.

"Течение первого тайма нас устраивало. Но удаление и пропущенный мяч во втором тайме не поспособствовали удачному исходу. Не вижу связи между знанием и не знанием результата [параллельного матча]. Дело в наших ошибках", - сказал Семак.

Тренер не назвал вылет команды из еврокубков катастрофой. "После длительного неучастия в Лиге чемпионов игроки знали, как тяжело им придется, и приложили все силы, чтобы выйти из группы. Теперь будем готовиться к новому розыгрышу", - отметил Семак.