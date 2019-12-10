Сутормин: пропущенный "Зенитом" гол с пенальти в матче с "Бенфикой" повлиял на результат

ЛИССАБОН, 11 декабря. /ТАСС/. Пропущенный футболистами "Зенита" мяч с пенальти во встрече Лиги чемпионов против "Бенфики" повлиял на результат матча. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сказал полузащитник российского клуба Алексей Сутормин.

"Зенит" проиграл "Бенфике" со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, пропустив все голы во втором тайме, и занял последнее место в группе G. "Зенит" завершил выступление в еврокубках в текущем сезоне после того, как в параллельной встрече французский "Лион" сыграл вничью с лидером группы немецким "Лейпцигом". Петербургский клуб потерпел в турнире три поражения, одержал две победы и один раз сыграл вничью.

"Мы отталкивались от своей игры, но пропустили быстрый гол во втором тайме. Пенальти стал отправной точкой, они хорошо держали мяч. Нам нужно было забивать, но не получилось", - сказал Сутормин.