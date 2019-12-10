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Лига чемпионов

Осорио: футболистам "Зенита" не хватало концентрации в матче ЛЧ против "Бенфики"

Российский клуб проиграл со счетом 0:3
Йордан Осорио Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС/
Описание
Йордан Осорио
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС/

ЛИССАБОН, 11 декабря. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Зенит" вышли на матч Лиги чемпионов против "Бенфики" недостаточно сконцентрированными. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал защитник российской команды Йордан Осорио.

Петербургский клуб проиграл "Бенфике" со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, пропустив все голы во втором тайме, и занял последнее место в группе G. "Зенит" завершил выступление в еврокубках в текущем сезоне.

"Мы вышли несконцентрированными, давали сопернику много свободных мест для атаки, много свободного пространства. Заплатили за свои ошибки", - сказал Осорио.

В параллельной встрече французский "Лион" сыграл вничью с лидером группы немецким "Лейпцигом" (2:2). Это не позволило "Зениту" продолжить борьбу в еврокубках. "Про счет в другой игре нам не говорили, но мы очень сильно расстроились, узнав потом результат", - подчеркнул защитник.

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