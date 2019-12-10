Бородюк: ошибки игроков "Зенита" и удаление повлияли на исход матча с "Бенфикой"

"Зенит" во вторник в Лиссабоне потерпел поражение от "Бенфики" (0:3) и вылетел из еврокубков сезона-2019/20. Команда из Санкт-Петербурга заняла четвертое место в группе с немецким "Лейпцигом", французским "Лионом" и "Бенфикой", набрав семь очков. Португальский клуб также набрал семь очков и с третьего места вышел в плей-офф Лиги Европы за счет гола в гостях ("Зенит" дома одержал победу со счетом 3:1).

"Во-первых, Лига чемпионов - это совсем другой уровень, - сказал Бородюк. - Если в чемпионате России такие моменты с индивидуальными ошибками "Зенит" может спокойно нивелировать, то здесь другие игроки, они использовали эти моменты. Если в чемпионате "Зенит" допускает ошибки, то по качеству это не так влияет, а здесь "Бенфика" использовала все свои шансы. В чемпионате России такие моменты, может быть, пройдут, а в Лиге чемпионов индивидуальные ошибки не прощаются".

"Во-вторых, у "Зенита" не играли Себастьян Дриусси и Ярослав Ракицкий. Но, в любом случае, это не оправдывает такое поражение, все-таки у нас в чемпионате "Зенит" оторвался на 10 очков от ближайших преследователей, находился, на мой взгляд, в хорошем физическом состоянии, но в Лиге чемпионов другой уровень. И вот уже на протяжении четырех сезонов ни одна российская команда не может выйти в плей-офф - в этом плане нам надо больше работать. Это говорит о том, что качество игроков на таком уровне должно быть еще выше".

Специалист не считает, что "Зенит" мог недооценить занимавшую перед очным матчем четвертое место в группе "Бенфику". "Перед игрой многие говорили, что "Бенфика" при своих болельщиках играет достаточно неплохо, - отметил он. - Конечно, у нее нет таких скоростей, как у "Ливерпуля" или "Барселоны", но игроки очень техничные - они навязывают не очень быстрый футбол. Но в плане техники и завершения атак они всегда отличались".

"Не знаю, может бывает у футболистов в подсознании такое - думали, что "Лейпциг" выиграет (в случае победы немецкого клуба над "Лионом" "Зенит" мог выйти как минимум в плей-офф Лиги Европы - прим. ТАСС). Об этом сложно говорить, такие игры бывают, их нужно пережить".

"На результат повлияло удаление"

Бородюк отметил, что на исход матча повлияло удаление защитника "Зенита" Дугласа Сантоса. Бразильский игрок обороны на 56-й минуте при счете 1:0 в пользу "Бенфики" получил вторую желтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади. В результате российская команда осталась в меньшинстве, а в ее ворота был назначен пенальти, который реализовал Пицци.