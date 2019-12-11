Хоккеист "Амура" Кондратьев выбыл до конца сезона после перенесенного нападения

1 декабря на парковке у кафе в Хабаровске произошел конфликт между спортсменом и местным жителем. Кондратьев, защищая супругу, получил тяжелый удар по голове, его госпитализировали. Женщина не пострадала.

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Максим Кондратьев выбыл до конца сезона после конфликта с жителем Хабаровска у городского кафе, во время которого он получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба в среду.

"Сейчас в состоянии Максима наметилась определенная положительная динамика, он в сознании, контактный, немного разговаривает. Но состояние по-прежнему достаточное тяжелое, капитану нужен полный покой. Что касается сроков восстановления, то совершенно точно он выбыл до конца сезона. К физическим нагрузкам, по оценкам специалистов, он сможет вернуться не ранее, чем через шесть месяцев", - приводятся в сообщении слова врача клуба Евгения Харченко.

У 36-летнего Кондратьева диагностирована открытая черепно-мозговая травма, то есть нарушены кожные покровы, повреждены кости черепа и существует угроза инфицирования мозговых оболочек, отека мозга. "В первые дни при подобных повреждениях на самом деле идет борьба за жизнь. Этот острый период уже позади", - отметил Харченко.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1. ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") в отношении участника конфликта. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Кондратьев является капитаном "Амура", он выступает за клуб с сезона-2015/2016. В КХЛ хоккеист также выступал за московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", ярославский "Локомотив", челябинский "Трактор" и нижегородское "Торпедо". В составе "Салавата Юлаева" он стал обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Кондратьев играл за "Анахайм", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Торонто", в составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года.