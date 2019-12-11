"Лос-Анджелес" победил "Рейнджерс" в матче НХЛ. Панарин забросил шайбу

ТАСС, 11 декабря. "Лос-Анджелес" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей отличились Дастин Браун (20-я минута), Тайлер Тоффоли (34) и Адриан Кемпе (60), у проигравшей команды шайба на счету россиянина Артемия Панарина (60). Всего на счету форварда 37 очков (15 шайб + 22 передачи) в 30 встречах.

Российские нападающий "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин, который в прошлом матче отметился передачей, и Илья Ковальчук участия в игре не принимали.

В турнирной таблице Западной конференции "Лос-Анджелес" с 26 очками идет на последней, 15-й строчке, "Рейнджерс" (33 очка) занимают 12-е место в Восточной конференции.