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Женский ЧМ по гандболу

Российские гандболистки победили команду Испании и заняли первое место в группе на ЧМ

Россиянки 13 декабря в полуфинале встретятся с командой, занявшей второе место в другой группе
Гандболистки сборных России и Испании EPA-EFE/HIROSHI YAMAMURA
Описание
Гандболистки сборных России и Испании
© EPA-EFE/HIROSHI YAMAMURA

КУМАМОТО /Япония/, 11 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России победила команду Испании со счетом 36:26 во втором матче основного группового раунда чемпионата мира по гандболу, который проходит в Японии.

Сборная России одержала победы во всех восьми играх турнира и вышла в полуфинал с первого места в группе II. Россиянки 13 декабря встретятся в полуфинале с командой, занявшей второе место в группе I. Итоговое расположение команд в группе I станет известно позднее в среду. Соперницами российской команды могут стать сборные Норвегии, Германии, Нидерландов и Сербии.

Испанки заняли второе место в группе II и сыграют в полуфинале с лидером другой группы.

На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции, которая не смогла пробиться в основной групповой этап текущего турнира. Чемпионат мира завершится 15 декабря.

Теги
Женский ЧМ по гандболу
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