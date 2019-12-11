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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Поздняков: вызов российскому спорту от WADA требует комплексной работы

Глава ОКР уверен, что у организации есть все необходимое для оказания всесторонней поддержки чистым российским спортсменам
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вызов, который Всемирное антидопинговое агентство (WADA) бросило российскому спорту, требует комплексного подхода. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта России сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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9 декабря члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Ситуация беспрецедентная, она требует от нас сделать все, чтобы обеспечить законные права нашим спортсменам, - сказал Поздняков. - Этот вызов требует комплексного подхода. Те, кто не нарушил ничего, снова подвергаются наказаниям без вины, наша задача - оказать им всестороннюю поддержку, уверен, у нас для этого есть все необходимое".

"Мы продолжаем в полном объеме подготовку к Играм [2020 года в Токио] и к крупным соревнованиям, где победы наших спортсменов свидетельствуют о силе российского спорта", - добавил глава ОКР.

РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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