Колобков: количество занимающихся спортом россиян в 2019 году превышает план

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта России прогнозирует, что количество занимающихся спортом граждан по итогам 2019 года достигнет 42 процентов. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта России сообщил глава ведомства Павел Колобков.

"Согласно статистике за 2018 год, количество занимающихся физкультурой и спортом в России составляет 54 миллиона 200 тысяч человек, то есть 39,8 процентов от всего населения страны, среди работающих граждан активный образ жизни ведут 20 млн 400 тыс. человек, 33 млн 100 тыс. занимающихся - это студенты, 1 млн 300 тыс. - лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, - сказал Колобков. - С этими показателями связан наш ключевой проект, в майском указе президента РФ перед нами поставлена задача к 2024 году увеличить число россиян, вовлеченных в занятия спортом, до 55 процентов. Для реализация федерального проекта проекта "Спорт - норма жизни" министерство спорта заключило с субъектами федераций соответствующие соглашения. По предварительным статистическим данным, значение основного показателя федерального проекта по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 42 процентов, что превышает плановое значение".

Проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорт, а также создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", повышение квалификации работников спорта.