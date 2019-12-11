Колобков: около 80% школьников и 60% студентов будут заниматься спортом к 2024 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Около 80 процентов школьников и 60 процентов студентов в России будут вовлечены в занятия спортом к 2024 году. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта России сообщил глава ведомства Павел Колобков.

"В 2019 году обеспечено проведение 640 физкультурных и спортивных мероприятий, а также соревнований в системе подготовки спортивного резерва студенческого спорта, - сказал Колобков. - К 2024 году спортом будут заниматься 80 процентов школьников и 60 процентов студентов".

Проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорт, а также создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", повышение квалификации работников спорта.