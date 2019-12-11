ФХР планирует, что к сезону-2020/21 формат Евротура будет изменен

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) надеется, что к следующему сезону формат проведения этапов Евротура будет изменен с целью увеличения количества участвующих команд. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг.

В настоящий момент в Евротуре принимают участие команды России, Финляндии, Швеции и Чехии.

"Мы ведем переговоры по расширению, хотим уйти от этого формата. Думаю, что в следующем сезоне мы добьемся этого результата, ведем переговоры с международной федерацией", - сказал Ротенберг.

"Как вы знаете, в олимпийский сезон к нам в Москву приезжали команды, которые участвовали в Олимпиаде", - добавил он.