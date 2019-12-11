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Сборные по хоккею

Третьяк поддержал идею возвращения пива на хоккейные арены

В среду ФХР подписала четырехлетнее партнерское соглашение с пивоваренной компанией

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР), член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк поддержал инициативу возвращения алкогольного пива на хоккейные арены и считает, что это поможет развитию вида спорта в России. Об этом он рассказал журналистам.

В среду ФХР подписала четырехлетнее партнерское соглашение с пивоваренной компанией "Балтика". Ранее "Балтика" была спонсором сборной России по хоккею. С 1997 по 2002 год российский этап Еврохоккейтура назывался Кубком "Балтики".

"Федерация приобретает нового спонсора, но это уже не первый контракт с этой компанией, мы ее хорошо знаем, она очень многое делает для развития спорта в нашей стране. Нам очень приятно, что "Балтика" вернулась в нашу хоккейную семью", - отметил Третьяк.

"Я положительно отношусь [к инициативе вернуть пиво на стадионы], потому что многие виды спорта получат от этого спонсорские деньги на развитие не только хоккея, но и других видов спорта. Во всем мире пиво со спортом очень тесно связано. Как правило, все пивные компании за границей привязаны к хоккейным и футбольным клубам. А культура пития зависит от каждого человека, как президент ФХР считаю, что это пойдет на благо нашего вида спорта", - добавил президент ФХР.

В начале декабря комитет Госдумы РФ рекомендовал принять в первом чтении законопроект, снимающий запрет на продажу пива на стадионах во время матчей. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года.

Теги
Третьяк, Владислав Александрович
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