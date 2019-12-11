Встреча глав российских спортивных федераций пройдет в ближайшее время

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Внеочередная встреча глав российских спортивных федераций, на которой будет обсуждаться ситуация в российском спорте, пройдет в Министерстве спорта РФ на следующей неделе. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ заявил глава ведомства Павел Колобков.

Первая внеочередная встреча глава российских спортивных федераций прошла в Министерстве спорта РФ 27 ноября, в ходе нее обсуждались работа федераций в свете последних рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ход подготовки сборных к Олимпийским играм в Токио и Пекине.

"Тема [антидопинговой работы] острая, всех волнующая, особенно тех, кто готовится к крупным соревнованиям. На следующей неделе мы проведем повторную встречу со всеми федерациями. Надеюсь на откровенный разговор. Там мы вам сообщим о нашем подходе к этой проблеме, о нашей позиции в отношении обвинений", - сообщил Колобков.

"Сейчас мы просим уделить повышенное внимание работе со спортсменами", - подчеркнул глава Министерства спорта.

9 декабря члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.