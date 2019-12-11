{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Первого канала

Хоккеист сборной России Андронов не сыграет на Кубке Первого канала

Нападающий ЦСКА получил травму

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА и сборной России Сергей Андронов не примет участие в Кубке Первого канала по хоккею из-за повреждения. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

Стартовая встреча второго этапа Евротура между сборными России и Швеции состоится в четверг и начнется в 20:00 мск. Также в рамках Кубка Первого канала российские хоккеисты сыграют с чехами (14 декабря) и финнами (15 декабря). Место Андронова займет форвард "Северстали" Богдан Якимов.

"Мы брали Якимова на конкретную позицию и роль. Это вызвано тем, как он зарекомендовал себя в клубе, у некоторых игроков повреждения, поэтому произошли замены. У многих игроков микротравмы, поэтому не всех мы смогли призвать", - отметил Кудашов.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Якимов сыграл в 35 матчах, забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

Реклама на ТАСС
Женский ЧМ по гандболу
Сень: российские гандболистки обладают запасом прочности и физическими кондициями
Россиянки одержали победы во всех восьми матчах на турнире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС