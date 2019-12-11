Хоккеист сборной России Андронов не сыграет на Кубке Первого канала

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Нападающий ЦСКА и сборной России Сергей Андронов не примет участие в Кубке Первого канала по хоккею из-за повреждения. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

Стартовая встреча второго этапа Евротура между сборными России и Швеции состоится в четверг и начнется в 20:00 мск. Также в рамках Кубка Первого канала российские хоккеисты сыграют с чехами (14 декабря) и финнами (15 декабря). Место Андронова займет форвард "Северстали" Богдан Якимов.

"Мы брали Якимова на конкретную позицию и роль. Это вызвано тем, как он зарекомендовал себя в клубе, у некоторых игроков повреждения, поэтому произошли замены. У многих игроков микротравмы, поэтому не всех мы смогли призвать", - отметил Кудашов.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Якимов сыграл в 35 матчах, забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.