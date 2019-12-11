Минспорт в 2019 году выделил 100 млн рублей организациям на развитие массового спорта

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта России в 2019 году выделило порядка 100 миллионов рублей некоммерческим организациям на проекты в сфере развития массового спорта. Об этом на заседании коллегии ведомства сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"С 2019 года Минспорт выделяет гранты некоммерческим организациям на проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, 18 организаций получили суммарно 100 миллионов рублей, всего в конкурсах приняли участие 89 структур. В их числе организации, которые мы рассматриваем как федеральные экспериментальные площадки Министерства спорта России", - сказал Колобков.

"В 2019 году состоялось около 400 массовых физкультурных мероприятий, из них 225 мероприятий среди детей и учащейся молодежи, 149 - в средних и старших возрастных группах, 22 - для лиц с ограниченными возможностями, - отметил министр спорта. - Самыми масштабными остаются всероссийские массовые соревнования "Лыжня России", "Кросс нации", "Оранжевый мяч", "Российский азимут", "Лед надежды нашей", в которых ежегодно принимают участие более 5 миллионов поклонников массового спорта".