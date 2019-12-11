Колобков: международные федерации не хотят переносить соревнования из России

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия остается привлекательной страной для проведения международных соревнований. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта России заявил глава ведомства Павел Колобков.

"Россия остается привлекательной страной для проведения международных соревнований, несмотря на санкции и решение исполкома WADA, - сказал Колобков. - В России по всем этим соревнованиям прописаны соглашения, есть зона ответственности РФ и международных организаций, все наши партнеры хотят проводить соревнования в России, рассчитываем на их содействие".

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.