Почти все билеты на хоккейный матч Россия - Финляндия на "Газпром Арене" проданы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Почти все билеты на вынесенный матч Кубка Первого канала по хоккею между сборными России и Финляндии проданы. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг.

Матч Россия - Финляндия пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 15 декабря.

"У нас 15 декабря игра на "Газпром Арене", почти все билеты на нее проданы. Это вызывает гордость, хоккей у нас популярен в стране. Билетов нет практически нет ни на один матч, сейчас нужна поддержка всей страны, чтобы команда выступила на максимально высоком уровне", - сказал Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет 12-15 декабря.