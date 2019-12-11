Хоккеист Шипачев тренируется с Григоренко и Капризовым перед Кубком Первого канала

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Центральный нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев тренируется в тройке с форвардами ЦСКА Михаилом Григоренко и Кириллом Капризовым в сборной России перед стартовым матчем Кубка Первого канала с командой Швеции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шипачев, который является олимпийским чемпионом и чемпионом мира 2014 года, за два последних сезона провел только три матча в составе национальной команды. Григоренко и Капризов также являются чемпионами Игр в Пхёнчхане.