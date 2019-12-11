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Кубок Первого канала

Хоккеист Шипачев тренируется с Григоренко и Капризовым перед Кубком Первого канала

Кубок Первого канала пройдет 12-15 декабря в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Центральный нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев тренируется в тройке с форвардами ЦСКА Михаилом Григоренко и Кириллом Капризовым в сборной России перед стартовым матчем Кубка Первого канала с командой Швеции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шипачев, который является олимпийским чемпионом и чемпионом мира 2014 года, за два последних сезона провел только три матча в составе национальной команды. Григоренко и Капризов также являются чемпионами Игр в Пхёнчхане.

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Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Сорокин, Александр Самонов, Тимур Билялов

Белые: Никита Нестеров, Вячеслав Войнов; Григоренко - Шипачев - Капризов

Синие: Рушан Рафиков, Игорь Ожиганов; Андрей Кузьменко - Владимир Ткачев - Антон Бурдасов

Красные: Андрей Миронов, Алексей Марченко; Александр Барабанов - Кирилл Семенов - Дамир Жафяров

Оранжевые: Никита Лямкин, Артем Сергеев; Антон Слепышев - Павел Карнаухов - Евгений Кетов

Зеленые: Григорий Дронов; Владимир Ткачев - Богдан Якимов - Никита Сошников.

Кубок Первого канала пройдет 12-15 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. Стартовая встреча второго этапа Евротура между сборными России и Швеции состоится в четверг и начнется в 20:00 мск. Также в рамках Кубка Первого канала российские хоккеисты сыграют с чехами (14 декабря) и финнами (15 декабря).

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