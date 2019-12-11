Лагина: российским гандболисткам все равно, с кем играть в полуфинале ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 11 декабря. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Гандболисткам сборной России все равно, кто достанется в соперники по полуфиналу чемпионата мира в Японии. Об этом журналистам заявила вратарь национальной команды Анастасия Лагина.

Россиянки 13 декабря в полуфинале встретятся с командой, занявшей второе место в группе I. Итоговое расположение команд в этой группе станет известно позднее в среду. Соперницами российской команды могут стать сборные Норвегии, Германии, Нидерландов и Сербии.

"Нам без разницы, с кем играть в полуфинале, каждый соперник сильный", - сказала Лагина.

Гандболистка в среду приняла участие в победном матче основного группового раунда турнира с командой Испании (36:26). При этом вратарь сумела забросить два мяча в пустые ворота. "Мы ожидали, что испанки будут сопротивляться, но было видно, что они были уже уставшими, к тому же дали поиграть и молодым игрокам. Испанки сегодня очень рисковали, играли шесть на семь, и этот риск не очень оправдался", - сказала Лагина.

"У меня ощущения от игры были положительные, хотелось сделать еще больше. Пока я играю не так раскрепощенно, но буду прибавлять. Что касается заброшенных мячей, то мы отрабатываем такие броски на тренировках, но в игре получается пока даже лучше", - добавила она.

Сборная России одержала победы во всех восьми играх турнира и вышла в полуфинал с первого места в группе II.