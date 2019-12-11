Мартин: российским гандболисткам осталось сделать два шага до главной цели на ЧМ

"Мы очень рады, что вышли в полуфинал, - сказал Мартин журналистам. - Игра получилась легкой, потому что Испания играла под гораздо большим давлением, чем мы. К тому же, возможно, у них не такой широкий состав, как у нас. Мы упорно тренировались перед этим матчем, мы здорово сыграли в атаке".

КУМАМОТО /Япония/, 11 декабря. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин подчеркнул, что команде следует забыть о предыдущих победах на чемпионате мира и сосредоточиться на решающих играх.

В среду российские гандболистки обыграли команду Испании (36:26) в заключительном матче группового этапа. Сборная России одержала победы во всех восьми играх турнира и вышла в полуфинал с первого места в группе II. Россиянки 13 декабря встретятся в полуфинале с командой, занявшей второе место в группе I. Соперниками могут стать сборные Норвегии, Германии, Нидерландов и Сербии.

"Мы знаем, зачем мы здесь. Мы осознаем, что мы выиграли восемь матчей, мы хорошо играли против сильных команд. Но это в прошлом, мы сделали хорошую работу, теперь мы хотим добиться большего. Мы должны сделать еще два шага, чтобы добиться той цели, которая перед нами стоит на этом чемпионате мира", - подчеркнул главный тренер.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.

"Конечно, я обеспокоен этим. Но мы ничего не можем поделать, мы должны выполнить нашу работу и получить билет в Токио. Если мы завоюем право на поездку на Олимпиаду, то нас никто не остановит, гандбол - очень честный спорт, ни у кого не должно быть сомнений по поводу чистоты спортсменов", - заключил Мартин.