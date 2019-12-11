Количество значкистов ГТО достигло 3 млн человек в 2019 году

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Около 3 млн человек в России отмечены значками комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 2019 году знаки отличия получили 800 тыс. человек. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ сообщил глава ведомства Павел Колобков.

"В 2019 году на сайте ГТО зарегистрировались более 2,5 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее. 800 тысяч получили знаки отличия ГТО, всего же значкистами стали около 3 млн человек. В 2020 году показатель должен достичь 4 млн человек", - сказал Колобков.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год. Она была возрождена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.