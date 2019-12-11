Колобков предложил Ласицкене принять участие в формировании руководящих органов ВФЛА

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков предложил трехкратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене принять участие в формировании руководящих органов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Колобков сообщил в среду журналистам.

В ноябре совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА может грозить полное исключение из World Athletics, что приведет к отстранению российских спортсменов от участия в международных стартах, включая Олимпийские игры. Ласицкене тогда публично обратилась к министру спорта РФ Павлу Колобкову и главе Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову с просьбой принять меры в сложившейся ситуации. 9 декабря исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России. Ласцикене назвала это решение позором для российского спорта и упрекнула спортивное руководство в недостаточной вовлеченности в процесс защиты спортсменов.

"Ласицкене я звонил, понимаю, что ее это очень сильно волнует, она переживает и за легкую атлетику, и за российский спорт, я считаю, очень важно, чтобы такие спортсмены высказывали свою позицию в отношении легкой атлетики, - сказал Колобков. - Я предлагаю ей принять участие в формировании всех необходимых органов федерации легкой атлетики и в общественной жизни, это очень важно, потому что проблем там было очень много. Поэтому мы, конечно, поддержим Марию и все сделаем для того, чтобы она участвовала в соревнованиях".

ВФЛА проведет внеочередные выборы президента организации в связи с допинговым кризисом, который привел к отставке Дмитрия Шляхтина. И. о. президента ВФЛА на переходный период была избрана Юлия Тарасенко.

Осенью Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы 2019 года. В 2019 году на ее счету победы на сентябрьском чемпионате мира в Катаре, зимнем европейском первенстве в Глазго и в финале Бриллиантовой лиги.