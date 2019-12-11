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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Колобков считает политизированным заявление комиссии атлетов WADA о санкциях к России

По мнению членов комиссии, санкции в отношении российского спорта должны быть более жесткими
Министр спорта РФ Павел Колобков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает политизированной позицию комиссии атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу санкций в отношении России. Об этом Колобков сообщил в среду журналистам.

За два дня до оглашения вердикта исполкома WADA комиссия спортсменов организации выпустила заявление, в котором призвала к полному запрету на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов. После объявления вердикта WADA председатель комиссии Бекки Скотт, традиционно критически настроенная по отношению к российскому спорту, назвала санкции недостаточно жесткими. Ранее британское издание "Таймс" сообщило о том, что комиссия обсуждает вопрос об иске в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием принять более жесткие меры.

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"Надо ориентироваться на решение WADA, которое, напоминаю, в силу еще не вступило. Если оно будет обжаловано, оно может вступить в силу только после решения суда. Я хочу сказать как спортсмен, надо поддерживать, а не противопоставлять себя чистым спортсменам из других стран. Это неправильная позиция, и я, когда выступал, всегда поддерживал своих коллег из других стран. Мне эта позиция [комиссии атлетов WADA] непонятна, мне кажется, она достаточно политизирована", - сказал Колобков.

Комиссия атлетов WADA состоит из бывших спортсменов, большинство из которых являются медалистами Олимпийских игр и чемпионатов мира. Комиссия является совещательным органом, ее председатель входит в исполнительный комитет WADA.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в CAS в течение 21 дня.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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