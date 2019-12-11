Колобков в письме запросил позицию главы World Athletics в отношении российских атлетов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Министерства спорта РФ Павел Колобков в официальном письме запросил позицию главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях и процедуры восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом Колобков сообщил в среду журналистам.

"Я направил письмо президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций с просьбой разъяснить его позицию в отношении участия наших спортсменов, процедуры восстановления нашей федерации, - сообщил Колобков. - Надеюсь эту работу провести при содействии международной федерации - мы ждем их разъяснений, очень много вопросов. Надеюсь, оно будет принято в отношении всех чистых спортсменов, легкоатлетов, которых в России очень много, которые ждут восстановления, участия в соревнованиях, готовятся".

ВФЛА 11 декабря проведет очередное заседание президиума, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с рекомендациями Министерства спорта России, Олимпийского комитета России (ОКР) и РУСАДА о выходе организации из допингового кризиса.