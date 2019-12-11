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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Колобков считает, что у России есть все основания оспорить решение WADA в CAS

В понедельник исполком WADA на четыре года лишил спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России
Министр спорта РФ Павел Колобков EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что у России есть все основания, чтобы оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря. Об этом он заявил журналистам.

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"Я считаю, что все основания для оспаривания решения есть, потому что наши эксперты представили свою позицию, они имеют такую же базу данных, как у WADA. На все вопросы есть ответы, впереди еще целый процесс. Со своей стороны уверяю, что все соревнования пройдут на самом высоком уровне, как обычно", - сказал министр.

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

Теги
РоссияКолобков, Павел АнатольевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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