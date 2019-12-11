Колобков обсудит с Федерацией бокса России ее заявление об отказе от участия в Олимпиаде

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что обсудит с руководством Федерации бокса России заявление организации об отказе национальной сборной от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом он сообщил журналистам.

"Рано делать какие-либо заявления, потому что решение в силу не вступило, - сообщил Колобков. - Мы пообщаемся с федерацией бокса. Ребята патриоты, но им еще нужно отобраться, у них впереди еще ряд отборочных соревнований - там особый порядок отбора, надеюсь, что они отберутся. Решение WADA [Всемирного антидопингового агентства] о выступлении под нейтральным флагом противоречит всем возможным принципам, хотя соответствует принятым стандартам WADA, и есть основания для оспаривания этого решения".

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря согласился с рекомендацией комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу сроком на четыре года и применил ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ. По мнению WADA, РУСАДА должно понести наказание за манипуляции с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, копия которых была передана WADA в начале января.