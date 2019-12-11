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Кубок Первого канала

Шипачев: игра со шведами будет самой важной на Кубке Первого канала для сборной России

Встреча пройдет в четверг в Москве
Вадим Шипачев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вадим Шипачев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев считает, что матч в четверг со шведами будет самым важным для команды на Кубке Первого канала. Об этом он рассказал журналистам.

Кубок Первого канала пройдет 12-15 декабря. Россияне в первой игре встретятся со шведами в Москве, начало в 20:00 мск. В воскресенье россияне в заключительном матче турнира сыграют с командой Финляндии в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".

"Об игре в Санкт-Петербурге пока не думаю. Завтра самая главная игра для нас. Задача одна - будем стараться выиграть турнир", - сказал Шипачев.

Форвард московского "Динамо" тренировался в тройке с Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко. "Ребята мастера, сейчас с ними поговорили, посмотрим по игре, как получится", - отметил он.

Шипачев не вызывался на первый этап Евротура - Кубок Карьяла. "Приятно вернуться в сборную. Очень рад, потренировались с ребятами, пообщались и ждем завтрашней игры", - отметил он.

После первого этапа Евротура россияне занимают третье место в турнирной таблице.

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