Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на три матча за высказывания в адрес судей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на три матча, один из которых - условно, за высказывания в адрес судей матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
ЦСКА 7 декабря в гостях сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1). После матча в телеэфир попал эпизод, где Гончаренко с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты в игре. За подобный случай специалист получил дисквалификацию на один матч и еще на один - условно после встречи 16-го тура с "Сочи" (3:2), когда в телеэфир попал разговор Гончаренко с арбитром Станиславом Васильевым в подтрибунном помещении перед вторым таймом, во время которого тренер использовал нецензурную лексику.
"Нарушение аналогично тому, которое он совершал раньше. Поскольку это рецидив, то применение условной санкции было отменено и КДК установил реальный характер дисквалификации. С учетом всех обстоятельств дела наказание будет следующим: три матча дисквалификации, один из которых - условно. К тому же Гончаренко заплатит штраф размером в 100 тыс. рублей", - сообщил Григорьянц.
ЦСКА оштрафован на 255 тыс. рублей по итогам матча с "Краснодаром". "У футболистов ЦСКА было шесть предупреждений, это говорит о неподобающем поведении команды, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. Болельщик ЦСКА сидел на ограждении, это уже третий случай в сезоне, поэтому полагается штраф в 75 тыс. рублей. На 90-й минуте были нецензурные скандирования, штраф - 80 тыс. рублей", - заключил глава КДК.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка после 19 матчей.