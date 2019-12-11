Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на три матча за высказывания в адрес судей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на три матча, один из которых - условно, за высказывания в адрес судей матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

ЦСКА 7 декабря в гостях сыграл вничью с "Краснодаром" (1:1). После матча в телеэфир попал эпизод, где Гончаренко с применением нецензурной лексики обсуждал с судьями спорные моменты в игре. За подобный случай специалист получил дисквалификацию на один матч и еще на один - условно после встречи 16-го тура с "Сочи" (3:2), когда в телеэфир попал разговор Гончаренко с арбитром Станиславом Васильевым в подтрибунном помещении перед вторым таймом, во время которого тренер использовал нецензурную лексику.