Войнов: игра и настроение в сборной России по хоккею изменились с приходом Кудашова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Настроение в сборной России по хоккею и ее игра поменялись с приходом на пост главного тренера Алексея Кудашова. Такое мнение журналистам в среду высказал защитник сборной России Вячеслав Войнов.

9 апреля Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации Войнова на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени российского хоккеиста подал апелляцию на это решение, дисквалификация игрока была сокращена вдвое. Изначально НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии, обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила, продолжив собственное расследование. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил, а летом подписал контракт с омскимм "Авангардом". В последний раз в составе национальной команды Войнов выступал на Олимпиаде 2018 года, когда главным тренером был Олег Знарок.

"Настроение отличное, в сборной отличная атмосфера. У каждого тренера есть свои наработки, немножко игра и настроение изменилось. Ребята не первый раз играют в сборной, все знают требования, поэтому пару дней достаточно. Здесь примерно одни и те же ребята, что играли на Олимпиаде", - отметил Войнов.

"В последнее время в "Авангарде" было насыщенное расписание, много игр было. Ничего страшного, если в сборной не буду так много играть, в том числе и в большинстве", - добавил он.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. На Олимпиаде 2018 года российские спортсмены также выступали под нейтральным флагом.

"Это очень больная тема, очень неприятно, что все так происходит, но мы ничего поделать не можем. У меня очень много вопросов по этому поводу, на которые я вряд ли получу ответы. Все давление находится до Олимпиады, вокруг хоккея и в быту, когда выходишь на лед, уже об этом не думаешь", - заключил Войнов.