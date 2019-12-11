Тренер "Крыльев Советов" Корниленко дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Тренер самарских "Крыльев Советов" Сергей Корниленко дисквалифицирован на шесть матчей, три из которых - условно, по итогам встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Об этом сообщил журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Крылья Советов" в воскресенье уступили дома "Уралу" со счетом 2:3. Корниленко получил красную карточку за толчок ассистента главного арбитра.

"За умышленный толчок официального лица матча Корниленко дисквалифицирован на шесть игр, три из которых - условно. Также назначен штраф в 100 тыс. рублей. Испытательный срок назначен до конца сезона", - сообщил Григорьянц.

"Болельщики обеих команд скандировали нецензурные выражения. За это нарушение "Крылья Советов" оштрафованы на 30 тыс. рублей, а "Урал" - на 20 тыс. рублей", - добавил глава КДК.

"Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 19 матчей.