{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тренер "Крыльев Советов" Корниленко дисквалифицирован на шесть матчей РПЛ

В игре с "Уралом" он получил красную карточку за толчок ассистента главного арбитра

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Тренер самарских "Крыльев Советов" Сергей Корниленко дисквалифицирован на шесть матчей, три из которых - условно, по итогам встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Об этом сообщил журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Крылья Советов" в воскресенье уступили дома "Уралу" со счетом 2:3. Корниленко получил красную карточку за толчок ассистента главного арбитра.

"За умышленный толчок официального лица матча Корниленко дисквалифицирован на шесть игр, три из которых - условно. Также назначен штраф в 100 тыс. рублей. Испытательный срок назначен до конца сезона", - сообщил Григорьянц.

"Болельщики обеих команд скандировали нецензурные выражения. За это нарушение "Крылья Советов" оштрафованы на 30 тыс. рублей, а "Урал" - на 20 тыс. рублей", - добавил глава КДК.

"Крылья Советов" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 19 матчей.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Допинг в спорте
Легкоатлеты Образцов и Садилова дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил
Образцов является двукратным серебряным призером Мемориала Знаменских в беге на 100 м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС