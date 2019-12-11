Меньщиков покинул пост главного тренера ФК "Ротор"

ТАСС, 11 декабря. Главный тренер волгоградского "Ротора", лидирующего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Игорь Меньщиков покинул клуб по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

49-летний специалист покинул должность в связи с предложением из другого клуба.

"Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, решил уйти, - передает слова Меньщикова пресс-служба команды. - Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в премьер-лиге".

Меньшиков возглавил "Ротор" в январе этого года, также он работал в команде в 2008-2009 годах. Ранее Меньщиков тренировал ижевские "Союз-Газпром" и "Зенит", саратовский "Сокол" и "Тюмень".

После 25 туров "Ротор" лидирует в первенстве Олимп-ФНЛ, набрав 52 очка. В следующем туре, который пройдет в марте, волгоградский клуб сыграет дома с нижнекамским "Нефтехимиком".