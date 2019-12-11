Матвиенко: спортивные адвокаты в ближайшее время обжалуют в суде решение WADA

"Безусловно, мы не можем согласиться с этим решением. В ближайшее время спортивные адвокаты подадут иски в Спортивный арбитражный суд. Надо отстаивать, доказывать свою правоту в суде", - сказала Матвиенко.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Спортивные адвокаты РФ в ближайшее время подадут иски в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении сборной России от спортивных соревнований на 4 года, сообщила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Колобков считает, что у России есть все основания оспорить решение WADA в CAS

Она добавила, что РФ очень рассчитывает на возможность опротестовать решение WADA.

"Полагаю, что спортивная мировая общественность должна обсуждать сейчас, почему нарушаются принципы Олимпийской хартии, почему Олимпийский комитет не принимает справедливые решения по чистым спортсменам, почему принимаются такие решения против целого государства. Очевидно, это кризис институтов, в том числе мирового спорта. Надо противодействовать политизации спорта, это недопустимо, спорт должен быть чистым от допинга и от политики", - подчеркнула спикер.

Матвиенко добавила, что РФ будет отстаивать свою позицию на всех уровнях, говорить о недопустимости подобных политически ангажированных решений. Она также назвала решение исполкома WADA несправедливым и противоречащим принципам олимпийского движения.

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ. РУСАДА может оспорить решение WADA в CAS в течение 21 дня.