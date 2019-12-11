Матвиенко: спортсмены должны сами принимать решение об участии в Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены сами должны принять решение об участии в Олимпийских играх в Токио и других крупных международных соревнованиях, заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении сборной России от участия в спортивных соревнованиях на четыре года.

"Я считаю, что спортсменам, молодым нашим ребятам, которые готовятся к мировым спортивным соревнованиям различного уровня, надо продолжать готовиться, гражданам России - болеть за наших спортсменов. Что касается [вопроса] участвовать или не участвовать, это должны решать сами спортсмены", - ответила Матвиенко на вопрос ТАСС о том, нужно ли российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх после решения WADA.

Она добавила, что Всемирное антидопинговое агентство в последние годы организовало мощную атаку на Россию. "Россия два года назад приняла все меры, реформировала РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - прим. ТАСС), принесла извинения за те случаи допинга, которые были, тем не менее это не остановило, теперь нам выдвинули очередные претензии, касающиеся 2011 и 2015 годов. Это неправовое решение, потому что не бывает коллективной ответственности. Если есть доказанные факты применения теми или иными спортсменами допинга, безусловно, они должны быть наказаны, отстранены от соревнований. Мы поддерживаем и всегда поддерживали такой подход, но из-за наказания отдельных виновных не могут страдать все спортсмены России", - заявила спикер.

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.