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КХЛ

Клубы КХЛ не будут использовать европейские площадки с сезона-2020/21

Сейчас на европейской площадке домашние матчи проводят "Торпедо", "Локомотив", "Йокерит", "Трактор", рижское и минское "Динамо" и "Сибирь"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Европейские размеры площадки (60х30 м) не будут использоваться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начиная с сезона-2020/21. Об этом на пресс-конференции по итогам совета руководителей клубов в среду сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В нынешнем сезоне матчи КХЛ проходят на площадках трех разных размеров - европейского, финского (60х28 м) и канадского (60х26 м). На европейской площадке домашние матчи проводят "Торпедо", "Локомотив", "Йокерит", "Трактор", рижское и минское "Динамо" и "Сибирь".

"Ближайшие несколько сезонов размер площадок будет 60х26 или 60х28 метров", - сказал Чернышенко.

Начиная с 2021 года Международная федерация хоккея приняла решение проводить чемпионаты мира на площадке канадских размеров.

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