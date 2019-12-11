Гонщик Карякин: решение WADA по России произошло из-за смешения спорта, денег и политики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта является следствием смешения спорта, политики и денег. Такое мнение высказал журналистам в среду российский гонщик Сергей Карякин.

"Для нашей команды принципиальный вопрос участия под российским флагом. Слава богу, мы имеем такое право. Мы будем выносить флаг на старт гонки (Карякин в январе стартует в ралли-марафоне "Дакар" - прим. ТАСС). Надеюсь, что он окажется на финише, на подиуме. Считаю, что наша обязанность - защищать ее интересы [России], других спортсменов, которые оказались в такой неприятной ситуации, когда спорт перемешался с политикой и деньгами", - сказал Карякин.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.