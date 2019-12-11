ХК ЦСКА предложил долгосрочный контракт вратарю Сорокину

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА сделал предложение по новому долгосрочному контракту вратарю сборной России по хоккею Илье Сорокину. Об этом журналистам сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

"Мы сделали предложение Сорокину о продлении контракта. Предложили долгосрочное соглашение. Мы разговариваем с агентом, Илью не трогаем, потому что идет регулярный сезон. Думаем, как Илью сохранить и для команды, и для национальной сборной, мы будем максимально торопить агента и хоккеиста", - сказал Есмантович.

Также контракт по окончании сезона истекает у 22-летнего нападающего Кирилла Капризова. В конце ноября генменеджер "Миннесоты" Билл Герин приезжал в Москву и посетил несколько игр ЦСКА. В беседе с ТАСС он отметил, что Капризов является важной частью системы "Миннесоты".

"Пока по контракту Капризова на будущий сезон мы не говорили. Мы ждем, когда менеджеры перестанут приезжать, сядем в спокойной обстановке и обсудим будущее Капризова", - сказал Есмантович.

Капризов и Сорокин являются олимпийскими чемпионами 2018 года и обладателями Кубка Гагарина в составе ЦСКА. В прошлом сезоне Капризов с 30 шайбами стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.