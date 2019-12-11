ЦСКА проявляет интерес к хоккеистам Зыкову и Голдобину

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающим Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Валентину Зыкову и Николаю Голдобину. Об этом журналистам рассказал президент армейского клуба Игорь Есмантович.

"На данный момент у нас есть интерес к двум форвардам - Зыкову и Голдобину", - сказал Есмантович.

24-летний Зыков в нынешнем сезоне НХЛ провел восемь матчей за "Вегас" и отдал две голевые передачи. В октябре он был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил лиги.

24-летний форвард "Ванкувера" Голдобин провел один матч в нынешнем сезоне НХЛ, в котором результативными действиями не отметился. В фарм-клубе в Американской хоккейной лиге (АХЛ) на счету Голдобина 21 очко (9 шайб + 12 передач) в 19 встречах.