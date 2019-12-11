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КХЛ и НХЛ обновили меморандум о взаимопонимании контрактов

Также КХЛ заключила меморандум с IIHF о прямом взаимодействии в сфере антидопинга на сезон-2019/20

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подписало обновленный меморандум о взаимопонимании контрактов с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Об этом в среду заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в ходе заседания с участием руководителей клубов лиги.

"Новая редакция содержит более подробные нормы о взаимном исполнении арбитражных решений в рамках применимого права", - заявил Чернышенко.

Также лига заключила меморандум с Международной федерации хоккея (IIHF) о прямом взаимодействии в сфере антидопинга на сезон-2019/20. С сентября по ноябрь 2019 года КХЛ совместно с IIHF провела 112 из 140 тестирований, запланированных на этот сезон.

"КХЛ на постоянной основе повышает требования к антидопинговой грамотности как медицинского персонала, так и самих игроков. Реализуется разработанная совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) антидопинговая программа. Абсолютно все игроки КХЛ, Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) проходят онлайн-тестирование с получением сертификата, без которого не допускаются к участию в чемпионате", - говорится в заявлении КХЛ по итогам совещания Чернышенко с руководителями клубов лиги.

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