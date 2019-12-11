Заседание по восстановлению Союза биатлонистов России перенесено на 2020 год

Очередное заседание рабочей группы должно было состояться во время этапа Кубка мира в Хохфильцене, который пройдет с 13 по 15 декабря.

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России в международной федерации перенесено на 2020 год. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

"Заседание рабочей группы откладывается на 2020 год", - сообщили в IBU.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию комитета по соответствию лишить на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Также было принято решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу, что может затянуть процесс восстановления прав СБР, поскольку его наличие является одним из 12 условий дорожной карты, утвержденной IBU.

Решение исполкома WADA еще не вступило в силу. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА должен будет решить, соглашаться ли с введенными санкциями. В случае несогласия дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который поставит точку в этом разбирательстве.

В октябре конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР, на заседании в Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила еще шесть условий восстановления полноправного членства. Ограничения на СБР были наложены в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU.